نصر الله: جهات خارجية وداخلية تدفع لبنان باتجاه حرب أهلية

شفق نيوز/ قال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، إن هناك معلومات أكيدة أن هناك جهات خارجية وبعضها داخلية تدفع للحرب الأهلية في لبنان.

وأضاف نصر الله في كلمة متلفزة، أن لبنان "في قلب أزمة حقيقية وطنية وسياسية كبرى وهي أزمة نظام وحاضر ومستقبل".

ودعا إلى تصحيح الأوضاع "بعقل ومسؤولية وحكمة بعيدا عن الغضب والمزايدات لأنها لا توصل إلى أي نتيجة"، موضحاً أن هناك من "يعمل من أجل حرب أهلية" في لبنان.

وشدد على أن "حزب الله"، "ليس في وارد اللجوء إلى السلاح من أجل تأليف حكومة أو إصلاح وضع اقتصادي أو مالي"، داعيا إلى "وضع سقف" في الضغوط والمواجهات السياسية "ألا وهو عدم الذهاب إلى اقتتال داخلي".

واستعرض أمين عام حزب الله بعض الأسباب التي أدت إلى تأزيم الوضع اللبناني، لافتاً إلى أن "افتراض أسباب خاطئة للأزمة يعني الذهاب إلى معالجات لن تؤدي إلى نتيجة".