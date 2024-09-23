"نصر الله بقي وحيداً".. إسرائيل تعلن نتائج يوم دموي في لبنان

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، مساء الاثنين، أن إسرائيل تقوم بهدم ما تم بناؤه في حزب الله منذ 20 عاماً، مؤكداً شن 1100 غارة على لبنان خلال منذ صباح اليوم.

وقال وزير غالانت، إن "حسن نصر الله بقي وحيداً وتم قتل وحدات كاملة من قوة الرضوان"، مشيراً إلى أن الأخيرة تلقت الضربة القاضية بمقتل القيادي البارز ابراهيم عقيل.

كذلك قال إن إسرائيل دمرت عشرات الآلاف من الصواريخ والصواريخ الدقيقة لحزب الله، موضحاً أن هذا الأسبوع هو الأصعب على حزب الله منذ تأسيسه والنتائج تتحدث عن نفسه.

وذكر أن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربة لسلسلة القيادة والسيطرة بحزب الله.

وخلّفت الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في لبنان الإثنين أكثر من 270 قتيلا، بينهم 21 طفلا، وفق ما أعلنت السلطات اللبنانية، في ضربات تُعد الأعنف منذ بدء تبادل إطلاق النار على جانبَي الحدود قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة.