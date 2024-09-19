نصر الله: اسرائيل كانت تنوي قتل 4 آلاف إنسان بدقيقة واحدة

شفق نيوز/ قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، يوم الخميس، إن اسرائيل كانت تنوي قتل 4 آلاف إنسان بدقيقة واحدة.

واضاف في كلمة له على خلفية تفجيرات أجهزة "البيجر" المنسوبة لاسرائيل، أن " العدو استهدف أجهزة بيجر عددها 4000 جهاز وهو يعلم أنها موزعة لدى المدنيين متعمدا بذلك قتل أربعة آلاف إنسان في دقيقة واحدة".

واشار نصر الله الى ان "العدو تجاوز في جريمة تفجيره لأجهزة البيجر كل الحدود والضوابط والخطوط الحمراء".

واعلن نصر الله، "تشكيل لجان تحقيق داخلية متعددة ودراسة كل السيناريوهات والفرضيات والاحتمالات"، مؤكداً "التوصل إلى نتيجة شبه قطعية".

واضاف ان "مجمل هذا الملف من المنتج إلى المستهلك إلى لحظة التفجير هو محل تحقيق ليبنى على الشيء مقتضاه".

وانفجرت أجهزة اتصال لاسلكية محمولة تستخدمها جماعة حزب الله المسلحة في جنوب لبنان، في أدمى يوم منذ بدء القصف المتبادل عبر الحدود بين الجماعة اللبنانية وإسرائيل قبل ما يقرب من عام، مما يؤجج التوتر غداة وقوع انفجارات مماثلة في أجهزة اتصال لاسلكي تعرف باسم (بيجر) خاصة بالجماعة.

وقد أثار هذا الحادث مخاوف بشأن سلامة هذه الأجهزة التواصلية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 20 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 450، الأربعاء، كما ارتفع عدد القتلى في انفجارات الثلاثاء إلى 12 بينهم طفلان، فضلا عن إصابة ما يقرب من 3 آلاف شخص.

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون على الانفجارات، لكن مصادر أمنية قالت إن جهاز الموساد هو المسؤول عن ذلك.