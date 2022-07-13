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نصرالله يهدد بقلب الطاولة على العالم كله إذا استُخرج النفط من "كاريش"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-13T19:31:25+0000
نصرالله يهدد بقلب الطاولة على العالم كله إذا استُخرج النفط من "كاريش"

شفق نيوز/ هدد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم الاربعاء، بقلب الطاولة على العالم إذا عملت اسرائيل على استخرج النفط من حقل "كاريش".

وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني بمناسبة الذكرى الـ16 لحرب تموز 2006 إن المسيرات التي أطلقها الحزب مؤخرا إلى حقل كاريش المتنازع عليه مع إسرائيل هي "رسالة البداية"، محذرا من استخراج النفط في الحقل.

وأضاف: "أرسلنا مسيّرات يمكن ضربها لإحداث النار وإطلاق الصواريخ ولإعلام الموجودين في المنطقة هناك أنهم في منطقة متنازع عليها".

وتابع: "نحن قادرون على إرسال عدد كبير من المسيّرات مسلحة وغير مسلحة وبأحجام مختلفة"، مشيرا إلى أن حزب الله كان جاهزا للرد الإسرائيلي.

وبين أن "رسالة المسيّرات تقول "إننا جاهزون" وسنتدرج بخطواتنا وما يتطلبه الموقف سنقدم عليه بالوقت المناسب والحجم المناسب.. والرسالة وصلت".

وأردف قوله: "أقول للعدو والصديق إننا لا نمارس حربا نفسية فنحن جديون وهذا الطريق هو الطريق الوحيد لإنقاذ الدولة فإذا أكملنا على هذا الشكل فنحن ذاهبون إلى ما هو أسوأ من الحرب".

وهدد قائلا: "إذا سمحتم للشركات باستخراج النفط فسنقلب الطاولة على العالم كله، وإن كان الخيار أن يجوع اللبنانيون فخيار التهديد بالحرب والذهاب إلى الحرب أشرف بكثير".

واضاف: "أقول للعدو في هذه الليلة "ما تحسب غلط" وللأمريكيين "ما تخدعوا اللبنانيين" فرسالة المسيّرات هي البداية".

وقال أيضاً إن الفرصة الذهبية المتاحة في مسألة استخراج الغاز والنفط في هذين الشهرين وبعدهما ستكون الكلفة أعلى.

وذكر بمعادلة "حيفا وما بعد حيفا" التي أطلقها في تموز 2006، قائلا: "المعادلة الجديدة هي "كاريش وما بعد كاريش وما بعد بعد كاريش" ولدينا كل الإحداثيات عن كل الحقول على طول فلسطين المحتلة والمعادلة لدي أكبر بكثير من كاريش مقابل قانا".

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