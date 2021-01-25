أنصار ترامب يهددون بقتل أعضاء في الكونغرس الأميركي

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام أميركية، يوم الاثنين، عن تلقي أعضاء في الكونغرس تهديدات بالقتل مع اقتراب موعد المساءلة الثانية للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أميركي وقوله، إن مسؤولي إنفاذ القانون الفيدراليون يحققون في عدد من التهديدات التي تستهدف أعضاء الكونغرس، وتضمنت "تهديدات بقتل المشرعين أو مهاجمتهم" خارج مبنى الكابيتول الأميركي.

وأضاف أن "التهديدات والمخاوف من احتمال عودة المتظاهرين المسلحين لاقتحام مبنى الكابيتول من جديد، دفعت شرطة الكابيتول وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية إلى الإصرار على بقاء الآلاف من قوات الحرس الوطني في واشنطن، مع تقدم مجلس الشيوخ في خطط مساءلة ترامب".

وأشار المسؤول الأميركي إلى أنه "على غرار تلك التي اعترضها المحققون قبل تنصيب بايدن، فإن التهديدات التي يتتبعها رجال إنفاذ القانون تتفاوت من حيث دقتها ومصداقيتها".

وذكر أن "الرسائل التى نشرت أساسا على الإنترنت وفي مجموعات الدردشة تضمنت مؤامرات لمهاجمة أعضاء الكونغرس خلال التحرك من وإلى مجمع الكابيتول خلال المحاكمة".

وأشارت الوكالة الإخبارية إلى أن مسؤولي إنفاذ القانون بدأوا بالفعل التخطيط لاحتمال عودة المتظاهرين المسلحين إلى واشنطن، عندما تبدأ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بتهمة التحريض على تمرد عنيف يوم 8 شباط المقبل، وستكون هذه أول محاكمة لعزل رئيس أميركي سابق.

وأصبح ترامب في وقت سابق هذا الشهر أول رئيس أميركي يخضع للمساءلة بالكونغرس مرتين بعد موافقة مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية، وبدعم من عشرة جمهوريين، على اتهامه بالتحريض على تمرد مسلح بعد كلمته الحماسية لأنصاره في السادس من كانون الثاني الجاري وما أعقبه من اقتحام مبنى الكونغرس في هجوم أسفر عن سقوط قتلى.