سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"أنصار الله" يستهدفون السعودية بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مسيرة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-21T10:00:36+0000
"أنصار الله" يستهدفون السعودية بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مسيرة

شفق نيوز/ تجاوز عدد الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة التي تستهدف الأراضي السعودية من قبل جماعة "أنصار الله" الألف صاروخ وطائرة.

جاء ذلك في إحصائية تفصيلية لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أوضحت أن الجماعة استهدفت المملكة بنحو 372 صاروخاً باليستياً، و659 طائرة من دون طيار، بحسب موقع عكاظ.

وذكرت الإحصائية أن "أنصار الله" سعت إلى استهداف الملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر بأكثر من 75 زورقاً مفخخاً، وزرعت نحو 205 ألغام بحرية، كما أطلقت أكثر من 96 ألف مقذوف (على الحدود).

وأعلن التحالف، يوم السبت الماضي، تدمير 17 طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه المملكة.

وتقود السعودية، منذ 26 من مارس/آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

related

مقتل واصابة 22 شخصا بهجوم على مطار ابها السعودي

Date: 2019-06-24 07:41:13
مقتل واصابة 22 شخصا بهجوم على مطار ابها السعودي

الرياض تجري محادثات مع الحوثيين عبر قنوات مفتوحة منذ عام 2016

Date: 2019-11-06 11:16:54
الرياض تجري محادثات مع الحوثيين عبر قنوات مفتوحة منذ عام 2016

السعودية تعلن اعتراض هجوم أطلقه الحوثيون

Date: 2021-03-09 05:47:43
السعودية تعلن اعتراض هجوم أطلقه الحوثيون

الحوثيون يعلنون استهداف السعودية بأكثر من 10 صواريخ بالستية

Date: 2021-04-15 04:49:23
الحوثيون يعلنون استهداف السعودية بأكثر من 10 صواريخ بالستية

بيان دولي رباعي مشترك بشأن التصعيد في الشرق الأوسط

Date: 2019-06-24 18:57:12
بيان دولي رباعي مشترك بشأن التصعيد في الشرق الأوسط

"الحوثيون" يعلنون "مقتل 200 جندي سعودي وأسر آلاف بعملية عسكرية"

Date: 2019-09-29 15:42:47
"الحوثيون" يعلنون "مقتل 200 جندي سعودي وأسر آلاف بعملية عسكرية"

"الحوثيون" يعلنون استهداف مطار وقاعدة جوية في السعودية

Date: 2021-03-15 07:21:13
"الحوثيون" يعلنون استهداف مطار وقاعدة جوية في السعودية

السعودية تفصح عن حجم أضرار هجوم جديد على أرامكو

Date: 2020-11-23 19:08:31
السعودية تفصح عن حجم أضرار هجوم جديد على أرامكو