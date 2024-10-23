نشط في العراق ودول أخرى.. الأمن التركي يعتقل عنصراً من حزب العمال الكوردستاني

شفق نيوز/ أعلنت السلطات التركية، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على عنصر لحزب العمال الكوردستاني كان ينشط في مخيم مخمور العراقي وعدداً من الدول.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية قولها، إن عملية القبض على "باري لوسوبوف" تمت في تركيا خلال عملية بالتعاون بين جهازي الاستخبارات والأمن.

وأشارت إلى أن لوسوبوف انخرط في أنشطة الترويج لصالح حزب العمال الكوردستاني في روسيا وكازاخستان وأرمينيا ومخيم مخمور التابع للحزب في العراق.

وأكدت وجود تواصل وثيق بين لوسوبوف وقيادات حزب العمال، وأنه شارك في عدد من العمليات.

وبعد توقيفه أحيل لوسوبوف إلى المحكمة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق، بحسب الوكالة.