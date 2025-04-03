"أنشطة إرهابية".. بريطانيا تلاحق "حزب الله" وتعتقل شخصين في لندن

شفق نيوز/ أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، يوم الخميس، إلقاء القبض على رجلين متهمين بارتباطهما بـ"حزب الله"، مبينة أن التحقيقات خلصت إلى قيام الرجلين بأنشطة خارج البلاد وداخلها.

وقالت الشرطة في بيان، إن رجلاً يبلغ من العمر 39 عاماً تم القبض عليه شمال العاصمة لندن بعد الاشتباه بانتمائه لـ"جماعة محظورة وتحضيره لأعمال إرهابية وضلوعه في تمويل هذا الغرض".

ولاحقاً، ألقت الشرطة القبض على رجل ثانٍ يبلغ 35 عاماً غرب لندن للاشتباه بانتمائه إلى "جماعة محظورة".

وذكر رئيس مركز مكافحة الإرهاب، دومينيك مورفي: "لا يزال تحقيقنا مستمراً، ولكنني آمل أن تظهر هذه الاعتقالات أننا سنتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص هنا نشتبه في تورطه في أنشطة إرهابية بغض النظر عما إذا كان نشاطه يتركز هنا في المملكة المتحدة أو في أي مكان آخر".

وكشفت الشرطة أن التحقيق يتعلق بجماعة حزب الله اللبنانية، والتي حظرتها بريطانيا عام 2019 عندما صنّفتها جماعة إرهابية. وأكدت عدم وجود أي تهديد مباشر للعامة.

وأفرجت الشرطة عن الرجلين بكفالة حتى منتصف يوليو/تموز.