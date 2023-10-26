نشر أسماء أكثر من 7 آلاف فلسطيني قُتل بغارات إسرائيل على غزة

شفق نيوز / نشرت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الخميس، تقريرا تفصيليا قالت إنه يضم أسماء وأرقام بطاقات هوية أكثر من 7000 مواطن قُتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء التقرير في 212 صفحة، وعدّد أسماء 6747 شخصا مع سنّهم وجنسهم ورقم هويتهم، يُضاف إليهم 281 قتيلا "من مجهولي الهوية"، وفقا لفرانس برس.

ويغطّي التقرير الفترة التي تبدأ في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تاريخ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس، على إسرائيل وأدى لمقتل 1400 شخص، معظمهم مدنيون.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف جوي ومدفعي مكثف على قطاع غزة، وتواصل الاستعداد لعملية برية محتملة.