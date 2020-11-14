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نسخة متحورة من فيروس كورونا تغزو العالم

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-14T05:33:42+0000
نسخة متحورة من فيروس كورونا تغزو العالم

شفق نيوز/ نشرت دورية "ساينس" التي تصدر عن الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم دارسة جديدة تحت عنوان " كورونا في صورة متحورة أوسع انتشارا ولكن أقل خطورة".

وخلصت الدراسة إلى أن نسخة جديدة متحورة من فيروس كورونا، يطلق عليها اسم D614G، هي التي تسبب 85 في المائة من حالات كوفيد 19 في العالم، ويعتقد الباحثون أن هذه التحور للفيروس يجعله واسع الانتشار لأن تعديله الجيني يجعله أكثر عدوى وأسرع في الانتشار.

ولكن بحثا أجراه فريق في جامعة نورث كارولينا خلص إلى أن التغيير الجيني للفيروس حد من فتكه ومن أن يؤدي إلى أعراض حادة.

وتقول الدراسة إن تحور الفيروس الذي أطلق عليه اسم D614G هو أكثر سلالات فيروس كورونا شيوعًا في جميع أنحاء العالم، ووصلت إلى أوروبا في فبراير/شباط الماضي، وأدى السفر الدولي لنشر هذا التحور الجيني عبر القارة وإلى الأمريكتين وآسيا في غضون أسابيع.

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