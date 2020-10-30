إنستغرام يحظر خامنئي بسبب "رسالة"

شفق نيوز/ حظر موقع إنستغرام حساب المرشد الإيراني، علي خامنئي، باللغة الفرنسية، بعد مطالبته للشباب الفرنسي بمساءلة الرئيس إيمانويل ماكرون، حول الحق في حرية التعبير.

ونشر خامئني على موقع الرسمي رسالة إلى الشباب الفرنسي، اعتبر فيها دعم ماكرون للرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد هو "تصرف أحمق".

وجاء في الرسالة "يا شباب فرنسا! اسألوا رئيس جمهوريتكم: لماذا يدعم إهانة رسول الله ويصنّفها حريّة في التعبير؟ هل هذا ما تعنيه حريّة التعبير: الشتم والإهانة، وتوجيه ذلك لشخصيات متألّقة ومقدّسة؟".

وتابع خامنئي في رسالته التي نشرت بداية باللغة الفرنسية، "ألا يُمثّل هذا التصرّف الأحمق إهانة لمشاعر الشّعب الذي اختاره رئيساً له؟"

واستدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الفرنسي في طهران للاحتجاج على "إصرار" باريس على دعم الرسوم.

وكان توتير قبل أيام حذف بدوره تغريدة لرئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد أعقبت اعتداء نيس الدامي قال فيها إن للمسلمين الحق في "قتل ملايين الفرنسيين"، ما أثار موجة غضب واسعة دفعت تويتر لحذف المنشور.

وقتل ثلاثة أشخاص أحدهم على الأقل نحرا، وجرح آخرون الخميس في مدينة نيس بجنوب شرق فرنسا على يد شخص يحمل سكينا في حادث صنف إرهابيا.







