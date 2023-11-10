نساء وأطفال مقابل 100 محتجز لدى القسّام.. صفقة "تلوح في الأفق" بين حماس وإسرائيل

شفق نيوز/ كشفت مصادر لقناة العربية / الحدث، الممولة سعودياً، عن وجود "توافق" على صفقة تبادل إنسانية للأسرى بين الحركة وإسرائيل، وذلك بعد أيام من مفاوضات مكوكية بشأن هذا الملف مع الحركة.

ونقلت القناة عن المصادر الذين لم تكشف عن هوياتهم إن "هناك توافقاً على إطلاق سراح أسيرات وأطفال فلسطينيين لدى إسرائيل مقابل 100 أسيرة وطفل لدى حماس".

بدورهم، صرح مسؤولون إسرائيليون لـ"القناة 13" الإسرائيلية بأن بلادهم معنية بصفقة موسعة لتبادل الأسرى.

كما أضافوا أن الاتصالات بشأن صفقة موسعة لتبادل الأسرى مستمرة.

10 إلى 15 رهينة

أتت تلك المعلومات فيما تتواصل المحادثات والمساعي المتعددة الأطراف - التي تلعب فيها قطر دور وساطة رئيسياً- منذ أسابيع، والتي تمخضت حتى الآن عن العديد من الأفكار، بما في ذلك إطلاق سراح حوالي 10 إلى 15 رهينة مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو يومين، وفق ما أكدت مصادر دبلوماسية قريبة من المحادثات، الأربعاء.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدد قبل يومين رفضه وقف إطلاق النار ما لم يتم الإفراج عن العديد من الرهائن. وقال: "أريد أن أنفي أي نوع من الشائعات التي تصلنا من كل الجهات، لأكرر بوضوح أمراً واحداً.. لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن رهائننا. وكل ما عدا ذلك لا طائل منه".

ما دفع عدداً من المطلعين إلى التوضيح بأن القيادة الإسرائيلية طلبت أن يكون عدد الأسرى كبيراً إلى حد ما لكي توافق على تنفيذ أي صفقة.

هجوم 7 أكتوبر

وتحتجز حماس 240 رهينة بين إسرائيليين وأجانب، حسب السلطات الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر، حين شنت الحركة هجوماً مباغتاً على قواعد عسكرية ومستوطنات جنوب إسرائيل، أوقع 1400 قتيل.

ومنذ السابع من أكتوبر، ترد إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة وعملية برية بوشرت في 27 أكتوبر، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 11078 شخصاً، معظمهم مدنيون، وإصابة 27490، وفق وزارة الصحة في غزة.