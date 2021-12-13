إنزال جوي أمريكي واسع في دير الزور شرقي سوريا

شفق نيوز / نفذ الجيش الأمريكي، يوم الاثنين، إنزالاً جوياً واسعاً على ريف مدينة البصيرة التابعة لمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن "طائرات أمريكية نفذت صباح اليوم، إنزالاً جوياً هو الأوسع، في مدينة البصيرة التابعة لريف دير الزور، واختطفت عدداً من المدنيين"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقبل أسبوع، نفذت طائرات مروحية أمريكية، عملية إنزال جوي بمساندة مجموعة من مسلحي قوات سورية الديمقراطية "قسد"، على بعض المنازل في بلدة الشحيل بريف دير الزور، واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وفقاً لـ"سانا".

وأعلن الجيش السوري، أمس الأحد، صد هجوم شنه تنظيم داعش، على نقاط تابعة للجيش والقوات الرديفة المتمركزة في بادية بلدتي التبني والمسرب بريف دير الزور الغربي.