نزاع حضانة يتحول لحادث دموي.. ألمانيا تكشف تفاصيل هجوم رجل عراقي على مارة

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، صدور أمر اعتقال بحق رجل يبلغ من العمر 48 عامًا، بعد أن دهس بسيارته مجموعة من الأشخاص عمدًا في مدينة باساو جنوبي البلاد، مساء السبت، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

وقالت الشرطة في بيان إن أمر الاعتقال صدر بتهمة الشروع في القتل، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أفادت بأن السائق، وهو عراقي الجنسية، نفّذ الهجوم بشكل متعمّد.

وبحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، فإن بين المصابين زوجة الرجل، البالغة من العمر 40 عامًا، وابنتهما البالغة من العمر 5 أعوام. وتشير التحقيقات إلى أن دوافع الحادث مرتبطة على الأرجح بنزاع بين الزوجين حول حضانة الطفلة.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الرجل بعد فترة وجيزة من وقوع الحادث، حيث تم إخضاعه للاستجواب، دون أن يتضح ما إذا كان قد أدلى بأقوال حول الواقعة حتى الآن.

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن خروج ثلاثة من المصابين الخمسة من المستشفى، بينهم ابنة المشتبه به، فيما لا تزال زوجته وامرأة أخرى تتلقيان العلاج في المستشفى، مع تأكيد السلطات أن حالتهما مستقرة ولا تشكل الإصابات خطرًا على حياتهما.