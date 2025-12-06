إندونيسيا.. 916 قتيلاً و274 مفقوداً في حصيلة جديدة للفيضانات

شفق نيوز- جاكرتا

ارتفعت، يوم السبت، حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن إعصار في ثلاث مقاطعات إندونيسية في سومطرة ومنها اتشيه إلى 916 قتيلاً بحسب البيانات الحكومية التي أشارت إلى تسجيل 274 شخصاً آخرين في عداد المفقودين.

وقال ناجون في منطقة اتشيه تاميانغ على الساحل الشمالي الشرقي لسومطرة، إنهم ساروا لمدة ساعة اليوم السبت فوق جذوع أشجار متناثرة ومروا فوق سيارات مقلوبة للوصول إلى مركز توزيع مساعدات أقامه متطوعون.

وقال شهود إن المتطوعين وزعوا ملابس نظيفة وأحضروا شاحنة صهريج محملة بالمياه العذبة حتى يتمكن الناس من ملء زجاجات بلاستيكية.

ودعا مسؤولون محليون في سومطرة الحكومة في جاكرتا إلى إعلان حالة طوارئ وطنية لتوفير أموال إضافية لجهود الإنقاذ والإغاثة.

وتقول جماعات مدافعة عن البيئة إن إزالة الغابات في أنشطة مرتبطة بالتعدين وقطع الأشجار فاقما من تأثير الفيضانات التي ضربت جزيرة سومطرة هذا الشهر.

وتحقق إندونيسيا مع الشركات التي يشتبه في قيامها بإزالة الغابات حول المناطق المتضررة من الفيضانات.

وقالت وزارة البيئة الإندونيسية إنها أوقفت موقتاً عمليات الشركات المشتبه بها، وإنها ستطلب منها إجراء عمليات تدقيق بيئي.

وذكرت الوزارة أن المسوحات الجوية تظهر عمليات تطهير للأراضي في باتانغ تورو التي ربما تكون قد فاقمت الفيضانات.