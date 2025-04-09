إندونيسيا: مستعدون لاستقبال ألف فلسطيني والأولوية للجرحى

شفق نيوز/ أعرب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، يوم الأربعاء، عن استعداد بلاده لاستقبال نحو ألف فلسطيني بشكل مؤقت في المرحلة الأولى، مؤكداً على منح الأولوية للجرحى.

ونقل موقع "أنتارا نيوز" الإندونيسي، تصريحات سوبيانتو، بشأن غزة أدلى بها في المطار قبيل انطلاقة في جولة تشمل الإمارات العربية المتحدة وتركيا ومصر وقطر والأردن، بحسب.

وقال برابوو، إن بلاده مستعدة لاستقبال نحو ألف فلسطيني في المرحلة الأولى، مع إعطاء الأولوية للجرحى.

وأضاف: "نحن مستعدون لإرسال طائرات لإحضارهم إلى هنا"، مشيراً إلى أن الفلسطينيين سيبقون في البلاد مؤقتا ريثما يتعافون.

وتابع: "نحتاج أولا إلى الحصول على موافقة جميع الأطراف. ولهذا السبب سأعقد اجتماعات مع قادة المنطقة".

كما لفت برابوو، إلى أن هذه الخطة سيتم مناقشتها أيضا مع الإدارة الفلسطينية.

يتزامن ذلك، مع مخطط أمريكي ـ إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، رغم أن قمة عربية طارئة اعتمدت في 4 مارس/آذار الماضي، خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة وتمسكتا بمخطط ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.