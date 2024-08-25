إندونيسيا.. فيضانات مفاجئة تجرف مناطق سكنية وتخلف 13 قتيلاً

أعلنت السلطات الإندونيسية، يوم الأحد، عن مصرع 13 شخصاً جراء فيضانات مفاجئة بسبب أمطار غزيرة أدت إلى جرف مناطق سكنية شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولون محليين قولهم إن الفيضانات التي اجتاحت في جزيرة ترناتي شرقي إندونيسيا، تسببت بقطع طريق رئيسي، ما حال دون الوصول إلى قرية روا بمقاطعة مالوكو الشمالية، وهي المنطقة الأكثر تضرراً، ودفنت عشرات المنازل والمباني تحت أكوام من الطين.

وعملت فرق البحث والإنقاذ مع سكان محليين لانتشال جثث، والبحث عن مفقودين.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء في البلاد، إن هطول أمطار غزيرة لا يزال ممكناً في مدينة تيرنيت بمقاطعة مالوكو والمناطق المحيطة بها خلال الأيام المقبلة.

ونصحت السلطات المحلية السكان بالبقاء في حالة تأهب، واتباع التعليمات في حالة وقوع المزيد من الفيضانات.

وتتسبب الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية متكررة، وفيضانات مفاجئة في إندونيسيا التي يعيش الملايين فيها بمناطق جبلية وبالقرب من سهول فيضية.