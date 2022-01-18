إندونيسيا تنقل "العاصمة" إلى جزيرة نائية لحل مشاكل الازدحام وتلوث الهواء

شفق نيوز/ أعلنت رئيسة مجلس النواب الإندونيسي بوان ماهاراني، يوم الثلاثاء، عن اقرار مشروع قانون لنقل العاصمة من جاكرتا إلى كاليمانتان على جزيرة بورنيو.

وينص مشروع القانون، الذي يوفر إطار عمل لمشروع الرئيس جوكو ويدودو الضخم، والذي تبلغ تكلفته 32 مليار دولار، على كيفية تمويل وتطوير العاصمة الجديدة وإدارتها.

وقال وزير التخطيط الإندونيسي، سوهارسو مونوارفا، اليوم، إن البرلمان الإندونيسي وافق على مشروع القانون لنقل العاصمة إلى "منطقة غابات في كاليمانتان بجزيرة بورنيو".

وأوضح مونوارفا، في كلمة له أمام البرلمان بعد إقرار مشروع القانون أن "العاصمة الجديدة لها وظيفة مركزية، وهي رمز لهوية الأمة، فضلا عن كونها مركزا جديدا للثقل الاقتصادي".

وأعلن مونوارفا، امس الاثنين، أن العاصمة الجديدة سيطلق عليها اسم "نوسانتارا"، وهو اسم لأرخبيل إندونيسي اختاره الرئيس.

وحاول بعض الرؤساء السابقين نقل المقرات الحكومية من جاكرتا، وهي مدينة ضخمة مزدحمة، يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين شخص، ويعانون من الازدحام المزمن والفيضانات وتلوث الهواء، ولكن لم يحقق أي منهم هذا الهدف، وفقا لرويترز.

ويذكر أن الرئيس جوكو ويدودو أعلن عن الخطة لأول مرة عام 2019، لكن تنفيذها تأخر بسبب وباء كورونا.