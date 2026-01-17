إندونيسيا.. اختفاء طائرة تقل 11 شخصاً

شفق نيوز- جاكرتا

كشفت وسائل إعلام إندونيسية، يوم السبت، عن فقدان طائرة تقل 11 شخصاً أثناء اقترابها من المركز الإقليمي ماكاسار.

فيما ذكر مسؤولون، أن فرق البحث مشطت اليوم، منطقة وعرة من التلال الجيرية في مقاطعة سولاويسي الجنوبية الإندونيسية بحثا عن الطائرة.

كما قالت وزارة النقل إن الطائرة وهي من طراز (إيه.تي. آر 42-500) ذات المحرك التوربيني التي تشغلها شركة النقل الجوي الإندونيسية IAT، كانت متجهة من يوجياكارتا بجزيرة جاوة إلى مطار السلطان حسن الدين الدولي في ماكاسار، عاصمة جنوب سولاويزي، عندما انقطع الاتصال فجأة.

في المقابل، أكدت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية "باسارناس"، أن الطائرة فُقدت اليوم السبت في مقاطعة ماروس، جنوب سولاويزي، كانت تقل 11 شخصاً.

وقال إيدي براكوسو، مدير العمليات في باسارناس، إن "الطائرة كانت 8 من أفراد الطاقم و3 ركاب، وكان آخر اتصال بالطائرة في تمام الساعة 1:17 ظهراً بالتوقيت المحلي".

وأكد براكوسو، استنادًا إلى البيانات التي قدمتها شركة AirNav Indonesia، أن آخر موقع للطائرة رُصد في منطقة ليانغ ليانغ في مقاطعة ماروس.

وأوضح أن مكتب البحث والإنقاذ في ماكاسار حشد فرق البحث فور تلقيه بلاغاً عن فقدان الطائرة من شركة طيران إيرناف إندونيسيا.

وأشار براكوسو، إلى أن عملية البحث ما تزال جارية، وأن باسارناس ستواصل عملياتها بكثافة حتى يتم معرفة حالة الطائرة وركابها.