نداء أميركي عاجل بالمغادرة.. مخاوف من عمليات انتقامية بسوريا

شفق نيوز/ وجهت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، دعوة عاجلة لمواطنيها في سوريا للمغادرة، بسبب مخاوف متزايدة من عمليات انتقامية محتملة قد تنفذها خلايا نائمة، أو من خلال عمليات اختطاف أو تسلل عبر الحدود السورية.

وجاءت هذه الدعوة، وفق مصدر أميركي، تحدث لـ"سكاي نيوز"، بأسباب موجبة تحت مسمى "وضع أمني متقلب وغير قابل للتنبؤ"، مضيفاً أن السفارة الأميركية في الأردن لعبت دورا هاما، بالتنسيق مع قنوات أردنية للتواصل مع هيئة تحرير الشام في إطار جهود مشتركة لضبط الأوضاع الأمنية في المنطقة".

وبحسب المصدر، فإن الأردن حافظ على تنسيق عالي المستوى مع القوات الروسية، إضافة إلى الفصائل المسلحة القريبة من حدوده الجنوبية، لضمان استقرار الأوضاع الأمنية قبل سقوط النطام السوري وبعده.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر آخر، بأن عدداً من الدول المجاورة لسوريا وجهت تحذيرات سرية إلى أفرادها العاملين داخل الأراضي السورية، شددت فيها على ضرورة توخي الحذر واعتماد تدابير أمنية مشددة لحماية سلامتهم.