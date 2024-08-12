نداء ثلاثي من لندن وباريس وبرلين إلى طهران لوقف التصعيد

شفق نيوز/ نشر زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الاثنين، بيانًا مشتركًا يدعون فيه إيران وحلفائها إلى الامتناع عن شن هجمات على إسرائيل، محذرين من تصعيد التوترات وتعريض فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحرير المحتجزين في غزة للخطر.

وأفاد البيان الثلاثي، بأن "القتال يجب أن يتوقف الآن"، مشددًا على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس، كما دعا البيان إلى "إيصال وتوزيع المساعدات بشكل عاجل ودون عراقيل" للسكان في قطاع غزة.

ورحب القادة الفرنسيون والألمان والبريطانيون بـ"الجهود المبذولة من الشركاء للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن".

وأكد البيان أن قادة الدول الثلاث يعملون مع جميع الأطراف لمنع التصعيد، ولن يدخروا جهدًا في تهدئة التوترات وإيجاد سبيل نحو الاستقرار في غزة.