نحو 7 مليارات دولار.. واشنطن تدعم كييف والناتو

شفق نيوز/ خصصت الولايات المتحدة 6.9 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على مواجهة الغزو الروسي ولدعم دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بحسب مشروع الموازنة الذي نشرته إدارة الرئيس جو بايدن، اليوم الاثنين.

ويعد التمويل الأخير ضمن سلسلة مساعدات عسكرية أعلنت عنها واشنطن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الشهر الماضي، وستستخدم "لتعزيز إمكانيات وجاهزية القوات الأميركية وحلفاء "الناتو" والشركاء الإقليميين في مواجهة العدوان الروسي"، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.

ويخصص مشروع الموازنة نحو مليار دولار لوزارتي الدفاع والخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية "لمواجهة التأثير الروسي الضار وللإيفاء بالاحتياجات الجديدة المرتبطة بالأمن والطاقة وقضايا الأمن الإلكتروني والمعلومات المضللة واستقرار الاقتصاد الكلّي وصمود المجتمع المدني".

وأدرجت الأموال في مشروع الموازنة الذي قدّمه بايدن للعام 2023، والذي يوفّر التمويل لأولويات الإدارة للعام المذكور ويُعدّ قابلا للتعديل فيما يتعيّن إقراره من الكونغرس، حيث يهيمن الحزب الديموقراطي على مجلسي النواب والشيوخ بفارق ضئيل عن الحزب الجمهوري.

وزادت واشنطن مساعداتها لأوكرانيا بعد الغزو، بما في ذلك عبر تقديم مساعدة أمنية ومعدّات جديدة بقيمة ملياري دولار، فضلا عن مساعدات إنسانية بقيمة مليار دولار أعلن عنها البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

وكان بايدن خصص مؤخرا مساعدات عسكرية بقيمة أكثر مليار دولار، تشمل أنظمة Javelin المحمولة المضادة للدبابات وأنظمة "ستينغر" المضادة للطائرات، في إطار حزمة مساعدات بقيمة 13.6 مليار دولار مخصصة لمساعدة أوكرانيا.

وأعلنت الإدارة تقديم أكثر من مليار دولار لتمويل جهود المساعدة الإنسانية للمتضررين من الحرب.