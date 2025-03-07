نحو 50 قتيلاً حصيلة المعارك العنيفة بين الأمن السوري والموالين للأسد

شفق نيوز/ كشف مصدر في وزارة الدفاع السوري، اليوم الجمعة، عن تزايد أعداد الضحايا من الجيش والشرطة والمدنين جراء المعارك التي حصلت يوم أمس بين قوات الأمن السوري ومسلحين موالين لرئيس النظام السابق بشار الأسد.

واندلعت اشتباكات عنيفة، مساء يوم أمس الخميس، بين القوات الحكومية السورية ومجموعات مسلحة موالية للأسد، في محافظة اللاذقية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأبلغ المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه وكالة شفق نيوز، بأن "المعارك لاتزال مستمرة، وعدد الضحايا بلغ 50 قتيلا من الجيش والشرطة والمدنيين".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد لتأمين المحافظات التي مازالت تجري فيها المعارك".

وأكد مرصد حقوق الانسان، مقتل 48 شخصاً على الأقل خلال المواجهات الدامية التي شهدتها مدينة جبلة ومحيطها في ريف اللاذقية، بينهم 28 مقاتلاً موالياً للأسد وأربعة مدنيين قضوا برصاص قوات الأمن السورية، إضافة إلى مقتل 16 عنصراً من قوات الأمن على يد المسلحين الموالين للأسد.

وأعلنت إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية فرض حظر تجوال حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

كما تم فرض حظر تجوال عام في في حمص لغاية صباح اليوم، وفي طرطوس ايضا الذي تم تمديده في المحافظة الاخيرة لغاية يوم غد السبت، ضمن تدابير أمنية مشددة.