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نحو 3 ملايين نازح من أوكرانيا منذ بدء الاجتياح الروسي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-14T17:11:09+0000
نحو 3 ملايين نازح من أوكرانيا منذ بدء الاجتياح الروسي

شفق نيوز / أعلنت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يوم الاثنين، فرار 2.8 مليون شخص من أوكرانيا، إلى دول الجوار في أعقاب الحملة العسكرية الروسية هناك.

وبحسب الوكالة الأممية، فإن أكثر من 1.6 مليون شخص غادروا إلى بولندا، وأكثر من 246 ألفًا للمجر، و195 ألفًا إلى سلوفاكيا، و105 آلاف إلى روسيا، و104 آلاف إلى مولدوفا، وأكثر من 84 ألفًا لرومانيا، بينما وصل إلى الدول الأوروبية - أكثر من 304 آلاف لاجئ.

يشار إلى أن عدد سكان أوكرانيا، بلغ في آخر تعداد أجري مطلع العام 2022، أكثر من 41 مليون نسمة.

ويأتي ذلك، في وقت دخلت العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، يومها التاسع عشر، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.

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