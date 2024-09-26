نحو 140 قتيلاً وجريحاً في يوم دامٍ جديد في لبنان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البلاد، اليوم الخميس، أسفرت عن مقتل 60 شخصا وإصابة 81 آخرين.

وكشفت الوزارة عن تنفيذ الجيش الإسرائيلي 115 غارة جوية، الخميس على مناطق متفرقة من لبنان.

وكان وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض قد كشف، الأربعاء، عن مقتل 51 شخصا وإصابة 223 آخرين في ضربات إسرائيلية على لبنان.

في غضون ذلك، كشف مصدران أمنيان لوكالة "فرانس برس"، الخميس، أن أكثر من 22 ألف شخص، الجزء الأكبر منهم سوريون، عبروا الحدود من لبنان منذ مطلع الأسبوع على وقع الغارات الإسرائيلية الكثيفة.

وأفاد مصدر أمني سوري بأن أكثر من 6 آلاف لبناني ونحو 15 ألف سوري مروا من معبر جديدة يابوس بشكل طارئ منذ 3 أيام حتى صباح الخميس.

وتزامن هذا التصريح مع إعلان مصدر أمني آخر أن "نحو ألف لبناني وحوالى 500 سوري آخرين دخلوا عبر معبر جوسيه" منذ الإثنين.