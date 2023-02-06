نحو 10 آلاف قتيل ومصاب بالزلزال المدمر في تركيا وسوريا ومساعدات دولية عاجلة

شفق نيوز/ ارتفعت حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، الى نحو 10 آلاف بين قتيل ومصاب، في حين رفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، الذي يشمل طلب المساعدة الدولية.

وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الى "ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال إلى 1014 قتيلا و 7003 مصابين".

ولفتت الى، "انهيار 2824 مبنى في كهرمان ماراش".

كما طلبت السلطات التركية من السكان إخلاء المنازل المتصدعة فوراً.

في السياق، اعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 403 قتلى و 1284 مصاباً.

كما اعلنت وزارة التربية السورية، تعطيل المدارس في جميع المحافظات السورية باقي أيام الأسبوع الحالي.

وذكرت وزارة الأوقاف السورية انه "تم فتح صالات وخدمات المساجد في الأماكن المتضررة لاستقبال المتضررين من الزلزال، وجمع التبرعات في صناديق المساجد لصالح المتضررين ضمن حملة التبرعات الوطنية التي أطلقتها الأمانة السورية للتنمية، وتعطيل المدارس الشرعية ودور الأمان لنهاية الأسبوع الحالي".

وتعليقاً على الزلزال المدمر قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أشعر بحزن عميق بسبب الخسائر في الأرواح والدمار الناجم عن الزلزال في تركيا وسوريا.. وجهت فريقي لمواصلة مراقبة الوضع عن كثب بالتنسيق مع تركيا وتقديم أي مساعدة مطلوبة".

بدوره قال وزير الخارجية البريطاني، "سنرسل دعما فوريا إلى تركيا يشمل فريقا من 76 متخصصا في البحث والإنقاذ".

الى ذلك أعلنت الخارجية القطرية، إن "جسراً جوياً من قطر إلى تركيا لدعمها في مواجهة كارثة الزلزال".

في حين ذكرت وسائل إعلام يابانية ان "طوكيو ترسل 75 عضوا من فريق الإغاثة الياباني إلى تركيا في أعقاب الزلزال".

وفجر اليوم الإثنين، قالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن زلزالا بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ناحية بازارجيك من ولاية كهرمان مرعش (جنوبي تركيا)، على عمق 7 كيلومترات فجر اليوم، في حين قدر المعهد الأميركي للزلازل قوة الهزة الرئيسية بـ7.8 درجات، وقدرها معهد رصد الزلازل الأوروبي بـ7.5 درجات.