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نحو 10 قتلى من فصيل اسلامي موالٍ لتركيا في عين عيسى

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-18T11:06:32+0000
نحو 10 قتلى من فصيل اسلامي موالٍ لتركيا في عين عيسى

شفق نيوز/ قُتل ما لايقل عن 10 مسلحين من فصيل أحرار الشرقية إحدى الفصائل الإسلامية السورية المعارضة، والموالية لتركيا أثناء محاولتهم التقدم باتجاه طريق M4 شرق قرية صيدا.

وشوهدت جثثهم مرمية على الأرض حسب مصادر عسكرية من قوات سوريا الديمقراطية والتي أكدت تجدد القصف المدفعي وبقذائف الهاون على أطراف بلدة عين عيسى وبالتحديد على قرى جهبل  والمشيرفة وصيدا بعد فشل محاولة هذه الفصائل التقدم نحو القرى المذكورة.

وقالت المصادر ذاتها لوكالة شفق نيوز، إنّ مجموعة مؤلفة من ٢٠ عنصراً تابعا لهذه الفصائل حاولوا التقدم باتجاه قرية جهبل شرق بلدة عين عيسى ، فوقعوا في حقل ألغام انفجرت بإحدى العجلات التي تقلهم وأسفرت عن مقتل عدد منهم.

واضافت المصادر ان بقية العناصر المهاجمة دخلت في حصار ويحاول الجيش التركي إخراجهم من خلال تأمين حماية نارية لهم بالقصف المدفعي الكثيف وبقذائف الهاون .

وإستمرت الاشتباكات العنيفة بين فصائل المسلحة السورية المدعومة من تركيا وقوات سورية الديمقراطية- قسد- على مشارف بلدة عين عيسى منذ فجر اليوم الجمعة.

والاشتباكات التي اندلعت على خلفية هجوم للفصائل في محاولة السيطرة على بلدة عين عيسى، تشارك فيها المدفعية التركية من نقاط تمركزها شمالي البلدة.

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