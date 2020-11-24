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نحو نصف الأمريكيين مع ترشيح ترامب لانتخابات 2024

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-24T06:26:01+0000
نحو نصف الأمريكيين مع ترشيح ترامب لانتخابات 2024

شفق نيوز جاء في استطلاع للرأي العام الأمريكي، أن حوالي 47٪ من سكان الولايات المتحدة، يؤيدون ترشيح دونالد ترامب، للرئاسة في عام 2024.

ووفقا للدراسة التي أجرتها صحيفة The Hill مع مؤسسة هاريس للدراسات الاجتماعية، يؤيد هذه الفكرة بشكل أساسي أنصار الحزب الجمهوري - 75٪ من الذين تم استطلاع آرائهم. وبلغت نسبة أنصار الحزب الديمقراطي بين المشاركين في الاستطلاع، فقط 24٪ فقط.

جرت الدراسة، في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر. وشارك فيها 1873 ناخبا مسجلا. وبلغ هامش الخطأ حوالي 2.26 نقطة مئوية.

في 9 نوفمبر، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصادر أن ترامب يفكر في الترشح مرة أخرى للرئاسة في عام 2024.

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