نجلا ترمب يدخلان عالم العملات الرقمية بإطلاق "USD1"

شفق نيوز- واشنطن

أطلق دونالد ترمب جونيور، وإريك ترمب، نجلا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، مبادرة جديدة تهدف إلى "تحديث" الدولار الأميركي عبر عملة رقمية مستقرة تحمل اسم "USD1"، وذلك خلال منتدى "وورلد ليبرتي".

وأكد الأخوان أن "هذه الخطوة ستساعد في الحفاظ على هيمنة الدولار عالمياً"، معتبرين أن "القطاع الخاص هو الأقدر على قيادة الابتكار المالي".

وقدّم الأخوان عملتهما الرقمية على أنها "نسخة مطوّرة من الدولار، إذ يتم ربط قيمتها مباشرة بالعملة الأميركية، على غرار ارتباط الدولار عند إنشائه عام 1792 بالعملة الفضية الإسبانية"، وفق تقرير شبكة "CNBC".

وأوضحا أن "الهدف هو خلق طلب هيكلي على الدين الحكومي الأميركي، بما يعزز استقرار العملة".

وقال الشريك المؤسس في "وورلد ليبرتي فاينانشال"، دونالد ترمب جونيور، إن "البنوك الكبرى والحكومة الفدرالية ليست بالمرونة الكافية لمواكبة التغيرات"، مضيفاً أن "دخول العائلة إلى عالم العملات الرقمية جاء بدافع الضرورة بعد أن رفضت المؤسسات المالية التعامل معهم عقب أحداث كانون الثاني/ يناير 2021".

وأوضح إريك ترمب أن "المشروع يمثل رداً على ما وصفه بإلغاء العائلة من قبل المؤسسات المالية"، مؤكداً أن "الهدف هو بناء نظام مالي حديث يمنع تكرار مثل هذه التجربة لأي طرف آخر".

وأضاف أن "البنوك الكبرى تعيش حالة من الركود وتفتقر إلى الابتكار، ما يجعلها عرضة للتغيير التكنولوجي".

وشدد الأخوان على أن "العائلة ستواصل مواجهة المؤسسات التقليدية عبر بناء بدائل خاصة بها، كما فعل الرئيس ترمب سابقاً بإطلاق منصة (تروث سوشال) بعد حظر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي".

واليوم، يقدمون ما وصفوه بـ"الدولار المطوّر"، في خطوة غير مسبوقة منذ تأسيس العملة الأميركية عام 1792.