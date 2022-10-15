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"إنجاز تاريخي".. اليونان تعمل بالكامل على الطاقة المتجددة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-15T05:30:29+0000
"إنجاز تاريخي".. اليونان تعمل بالكامل على الطاقة المتجددة

شفق نيوز/ حطمت دولة اليونان رقما قياسيا جديدا، الأسبوع الماضي، من خلال تشغيل البلاد بالكامل على الطاقة المتجددة، لمدة 5 ساعات.

وعملت اليونان بالكامل على الطاقة المتجددة لمدة 5 ساعات يوم الجمعة الماضي، للمرة الأولى على الإطلاق، باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.

ووصلت إلى رقم قياسي بلغ 3106 ساعة ميغاوات من الكهرباء في الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا لمشغل نقل الطاقة المستقل في البلاد، حسب ما أشار موقع سكاي نيوز.

وقال مشغل نقل الطاقة: "لأول مرة في تاريخ نظام الكهرباء اليوناني، تمت تغطية الطلب بنسبة 100 بالمئة من مصادر الطاقة المتجددة".

وتهدف اليونان إلى مضاعفة قدرتها على الطاقة الخضراء بأكثر من الضعف حيث تأمل أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة 70 بالمئة على الأقل من مزيج الطاقة لديها بحلول عام 2030.

ووفقا لبيانات الكهرباء من "أيمبر"، وهو مركز أبحاث مستقل، أنتجت اليونان 39.4 بالمئة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة العام الماضي، بما في ذلك 19.8 بالمئة من الرياح، و9.9 بالمئة من الطاقة المائية و8.9 بالمئة من الطاقة الشمسية.

وأنتجت 61 بالمئة من طاقتها الكهربائية من الوقود الأحفوري في عام 2021.

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