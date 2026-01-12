نجاة وزير الدفاع البريطاني من قصف روسي قرب لفوف الأوكرانية

شفق نيوز- لندن

أفادت صحيفة بريطانية، يوم الاثنين، بأن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي كان على مقربة من موقع ضربة صاروخ "اوريشنيك" أثناء توجهه إلى كييف، حيث توقف قطاره فجأة بسبب إنذار خطر الصواريخ.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: "هيلي كاد أن يتعرض للخطر بالقرب من مدينة لفوف عند إطلاق صاروخ من طراز (أوريشنيك)".

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية أكد الوزير نفسه قائلا: "كنا قريبين بما يكفي لسماع صفارات إنذار الغارات الجوية".

وكان هيلي في طريقه إلى كييف لتنسيق نقل صواريخ "نايتفول" الباليستية الجديدة طويلة المدى، التي لا تزال قيد التطوير.

وفي يوم الجمعة الماضي، أكدت وزارة الدفاع الروسية، استخدام القوات الروسية صواريخ "أوريشنيك" فائقة السرعة لشن ضربة واسعة النطاق على أهداف حيوية في أوكرانيا، ردا على الهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقد نُشرت تقارير عن سلسلة انفجارات في كييف ولفوف، حيث أبلغ عمدة كييف فيتالي كليتشكو عن أضرار في البنية التحتية في المدينة، فيما سُجلت عدة انقطاعات في الكهرباء ببعض المناطق.