نتيجة تأخر الأمطار.. سكان "ديرك" يحيون طقوساً قديمة

شفق نيوز/ يتوجه سكان منطقة "ديرك" أقصى شمال وشرقي سوريا لإحياء طقوس قديمة، وذلك نتيجة تأخر هطول الأمطار هذا العام.

ومن بين هذه الطقوس ما يسمى "زيو_ zêw"، وهو طقس يترافق مع سنوات الجفاف التي تتأخر خلالها هطول الأمطار.

ومن عادات هذا الطقس هو تجمع الأهالي في ساحة من الحي بالمدينة أو القرية ووضع مائدة طعام كبيرة حيث تقدم كل عائلة من الحي نوعاً من الطعام.

وتقول أمينة أحمد (65عاماً) من مدينة ديرك لوكالة شفق نيوز، إن هذا الطقس قديم وتوارثناه من آباءنا وأجدادنا حيث كانوا يقيمونه في السنوات التي كانت الأمطار تتأخر بالهطول.

وأضافت "يتضمن الطقس إعداد مائدة كبيرة ومتنوعة من الأطعمة حيث يجتمع أهالي الحي والأطفال ويتناولون الطعام ومن ثم الدعاء والتضرع لله كي يسقي الأرض الأمطار".

ومن الطقوس الأخرى التي يقيمها سكان المنطقة هي صلاة الاستسقاء حيث يصلي الإمام وعدد من الرجال الصلاة بنية هطول الأمطار .

أما الأطفال فيصنعون دمية من الخشب والأقمشة تسمى (عروسة المطر) ويتجولون في الحي ويطرقون الأبواب ويرددون أغنية خاصة ويحصلون على مكافئة مالية من صاحب المنزل.

وشهدت مناطق شمال وشرقي سوريا هذا العام قلة في الأمطار وتأخرها الأمر الذي دفع الأهالي إلى العودة لإحياء هذه الطقوس القديمة للدعاء رغبة منهم في هطول الأمطار.