"رئيس وزراء واحد فقط".. وزير يثير فوضى سياسية في إسرائيل

شفق نيوز/ تلقت سفارة إسرائيل في واشنطن، يوم الأحد، تعليمات بعدم تسهيل رحلة الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس إلى الولايات المتحدة، بعد عدم حصوله على تصريح من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسبما ذكرت هيئة البث العامة "كان".

بالإضافة إلى ذلك، لن يشارك السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ، شقيق الرئيس يتسحاق هرتسوغ، في الزيارة، بحسب تقرير الهيئة.

وكانت مصادر إعلامية أكدت شعور نتنياهو بالغضب من قرار غانتس بالسفر إلى واشنطن، الأحد، لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الأميركيين، من دون موافقته.

وقال مصدر مقرب من نتنياهو إن رئيس الوزراء "أوضح للوزير غانتس أن دولة إسرائيل لها رئيس وزراء واحد فقط"، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقال المصدر إن الرحلة تم تنظيمها بشكل مخالف للأنظمة الحكومية، التي "تتطلب من كل وزير الحصول على موافقة مسبقة على السفر من رئيس الوزراء".

وكان غانتس أكد أنه أبلغ نتنياهو بنيته السفر إلى الولايات المتحدة.

وغانتس، وزير الدفاع السابق، هو المنافس السياسي الرئيسي لنتنياهو في استطلاعات الرأي. وأدخل غانتس حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه، إلى حكومة الحرب، بعد الهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، وما تلاه من هجوم إسرائيلي عنيف على قطاع غزة.