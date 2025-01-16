نتنياهو يهدد بالانسحاب من "اتفاق غزة"

شفق نيوز/ هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، بسحب وفد التفاوض من العاصمة القطرية الدوحة إذا لم يتحقق اختراق ملموس في المفاوضات، متّهماً حماس بمحاولة انتزاع تنازلات إضافية في اللحظات الأخيرة.

وأكد نتنياهو أنه لن يسمح باستمرار المفاوضات إذا واصلت حماس السعي لتحقيق مكاسب إضافية، مشدداً على أن أي اتفاق لن يتم على حساب أمن إسرائيل، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.الاتفاق، الذي جاء بوساطة قطرية وأمريكية بعد أكثر من 15 شهراً من الحرب المدمرة في غزة، ينص على وقف إطلاق النار على ثلاث مراحل تبدأ يوم الأحد المقبل.

وتشمل المراحل، إطلاق سراح 33 رهينة محتجزين في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن ألف معتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلية، إلى جانب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

رغم أهمية الاتفاق، يشهد المشهد السياسي الإسرائيلي انقسامات حادة بشأنه، وأعلن حزب بتسلئيل سموتريتش عدم معارضته للمرحلة الأولى من الصفقة، لكنه اشترط تعهد نتنياهو بالعودة إلى العمليات العسكرية فور انتهائها.

ورغم الإعلان عن الاتفاق، استمرت الغارات الإسرائيلية على ، ما أسفر عن مقتل العشرات ليلة الأربعاء وفجر الخميس.

ويشكل الاتفاق خطوة نحو تهدئة الصراع، لكنه يواجه عقبات عدة، أبرزها التوترات الداخلية في الحكومة الإسرائيلية وضغوط الأطراف الخارجية.

مع استمرار التصعيد الميداني وعدم ثقة الأطراف المتبادلة، يبقى مصير الاتفاق معلقاً بمدى قدرة الأطراف على تنفيذ التزاماتها.