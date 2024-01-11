نتنياهو يهاجم جنوب إفريقيا بعد مرافعة "لاهاي"

شفق نيوز/ رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، أن ما تم تقديمه إلى محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة، عبارة عن "نفاق وأكاذيب"، معتبراً اتهام جنوب إفريقيا لتل أبيب بارتكاب إبادة جماعية في غزة، لا يمكن أن يحدث إلا "في عالم مقلوب رأسا على عقب"، على حد وصفه.

وقال نتنياهو "نحارب الإرهابيين ونحارب الأكاذيب (...) رأينا اليوم عالماً مقلوبا رأسا على عقب، فإسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية بينما تحارب الإبادة الجماعية".

وأضاف"إسرائيل تقاتل إرهابيين قتلة ارتكبوا جرائم ضدالإنسانية(...) ذبحوا واغتصبوا وأحرقوا وقطعوا أوصال وقطعوا رؤوسا لأطفال والنساء والشيوخ والشبان والنساء".

واعتبر نتنياهو، أن "صراخ نفاق جنوب أفريقيا يصل إلى السماء (...) أين كانت جنوب أفريقيا عندما قُتل الملايين من الناس أو شردوا من منازلهم في سوريا واليمن، على يد من؟ على يد شركاء حماس"، مؤكداً أن إسرائيل ستحتفظ بحق الدفاع عن نفسها حتى تحقق "النصر الكامل".

واتهمت جنوب إفريقيا، في وقت سابق من اليوم، إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.