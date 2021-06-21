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نتنياهو ينتقد لابيد: لولا سياسة "المفاجآت" لما قصفنا المفاعل النووي العراقي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-21T14:07:50+0000
نتنياهو ينتقد لابيد: لولا سياسة "المفاجآت" لما قصفنا المفاعل النووي العراقي

شفق نيوز/ انتقد رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، توجه الحكومة الجديدة لبلاده نحو عدم التدخل في البرنامج النووي الإيراني، مذكرّاً بقصف إسرائيل للمفاعل النووي العراقي في ثمانينيات القرن الماضي.

وقال نتنياهو خلال اجتماع جلسة كتلة حزب الليكود برئاسته، إن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد تعهد أمام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن تنتهج إسرائيل سياسة "لا مفاجآت" فيما يتعلق بإيران، وأن تبلغ واشنطن بأية عملية تنوي القيام بها بشكل مسبق.

وأضاف نتنياهو: "لو كان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن قد التزم بسياسة (لا مفاجآت) لما دمرنا المفاعل النووي العراقي".

وتابع نتنياهو "لمدة 15 عاما طلب مني الأمريكيون تقديم مثل هذا الالتزام ورفضت بشكل قاطع"، مضيفا "لا أستطيع التفكير في رسالة أضعف وأكثر تساهلا لأعدائنا في إيران".

من جانبه، رد لابيد الذي يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء البديل بقوله في نبرة تهكمية: "الجزء الأول من الجملة غير صحيح، والجزء الثاني لن يحدث. أشكر رئيس المعارضة على النصائح".

وتعارض إسرائيل بشدة المفاوضات التي انطلقت في أبريل/ نيسان الماضي بالعاصمة النمساوية فيينا لإعادة واشنطن للاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.

والأسبوع الماضي صادق الكنيست الإسرائيلي على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة زعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت، مسدلا بلك الستار على 12 عاما متواصلة من حكم نتنياهو.

وبحسب الاتفاق الائتلافي فسوف يظل بينيت رئيسا للوزراء حتى 2023 ليتولى لابيد بعدها المهمة حتى نهاية ولاية الحكومة.

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