نتنياهو يقصي "وزير القنبلة الذرية" من جلسات الحكومة.. والكنيست: غبي

شفق نيوز/ قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يوم الأحد، إقصاء وزير التراث عميحاي إلياهو من جلسات الحكومة حتى إشعار آخر، بسبب تصريح الأخير حول قصف قطاع غزة بقنبلة ذرية.

ووفقاً قناة "الحرة" الفضائية فإن نتانياهو اعتبر تصريحات وزير التراث "منفصلة عن الواقع"، وعلّق مشاركة الوزير في حكومة الطوارئ الحربية.

وفي مقابلة مع راديو "كول بيراما" كان إلياهو قد أجاب بأن "هذا من الاحتمالات"، رداً على سؤال عما "إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على القطاع"، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ورداً على ذلك، قال نتنياهو في بيان: "كلام عميحاي إلياهو منفصل عن الواقع"، مضيفاً "إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفقاً لأعلى معايير القانون الدولي من أجل منع إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، وسنواصل القيام بذلك حتى النصر".

بدورها، قالت عضو "الكنيست" يفعات بيتون إن إلياهو "وزير غبي يقوم عبر تصريح منه بتدمير جهود الدعاية الإسرائيلية حول العالم، وتوجد طريقة واحدة للرد على تصريحاته وهي إقالته فورا".

وينتمي إلياهو إلى حزب "القوة اليهودية"، الذي يتزعمه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وهو الحزب اليميني المتشدد الذي يؤيد بناء المستوطنات واستعادة السيطرة على أراضي القطاع.

واندلعت الحرب بعد أن شنت حركة حماس، هجوماً مفاجئاً في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على إسرائيل، قتل خلاله أكثر من 1400 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، سقطوا في اليوم الأول من الهجوم.

ومنذ نحو شهر، ترد إسرائيل على هجوم حماس، بقصف متواصل على غزة، أسفر عن مقتل نحو 9500 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق آخر حصيلة لسلطات القطاع الصحية.