نتنياهو يقر بعدم العثور على محتجزين داخل مجمع الشفاء في غزة

شفق نيوز / أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، بأن القوات الإسرائيلية لم تعثر على أي محتجز، بعد اقتحام مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة المحاصر لليوم 42.

وقال نتنياهو في مقابلة مع "سي بي إس إيفيننغ نيوز" الأمريكية "كان لدينا مؤشرات قوية بأن المحتجزين موجودون في مجمع الشفاء، وهذا أحد أسباب دخولنا المستشفى، لو كانوا هناك لتم إخراجهم".

ولفت نتنياهو إلى أن حكومته تملك "معلومات استخباراتية بشأن المحتجزين"، ولكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن ذلك، مردفاً بالقول: "كلما تحدثت أقل كان ذلك أفضل".

وردا على سؤال حول الاتفاق المقترح ومدى قرب إسرائيل من تأمين إطلاق سراح المحتجزين، قال نتنياهو للشبكة الإخبارية الأمريكية: "نحن أقرب مما كنا عليه قبل أن نبدأ العمل البري"، مضيفا أن العملية البرية "ضغطت على حماس للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وتابع: "سيكون لدينا وقف مؤقت لإطلاق النار إذا تمكنا من استعادة الرهائن.. لا أعتقد أنه يخدم هذا الغرض بالنسبة لي أن أشرح المزيد عن ذلك"، رافضاً في الوقت نفسه الخوض فيما إذا كانت إسرائيل ستوافق على إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس.