نتنياهو يقدم خطة إلى واشنطن لإنهاء حرب غزة

شفق نيوز/ أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض في واشطن خطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وذكر الموقع الأميركي أن نتنياهو عرض على الإدارة الأميركية خطة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح كبار الأسرى، مقابل نفي كبار مسؤولي حماس من غزة.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين إن نتنياهو يريد تمديد المرحلة الأولى من الصفقة لإطلاق سراح عدد قليل من الرهائن.

وفي المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يطالب حماس بالتخلي عن السيطرة على غزة، ومغادرة كبار مسؤوليها إلى الخارج، مقابل إنهاء إسرائيل للحرب، وإطلاق سراح الأسرى الذين لم توافق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وفق "أكسيوس".

ويسعى نتنياهو إلى تعزيز العلاقات مع واشنطن بعد توتر شابها في عهد الإدارة السابقة على خلفية حرب غزة.

ولا يزال وقف إطلاق النار في قطاع غزة صامداً، ومن المتوقع بدء مفاوضات بشأن مرحلة ثانية من الاتفاق هذا الأسبوع.