نتنياهو يقترح تشكيل "تحالف أبراهام" لمواجهة إيران

شفق نيوز/ دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي الأربعاء، لإنشاء تحالف دولي في الشرق الأوسط يجمع إسرائيل ودولا عربية وأمريكا، لمواجهة إيران.

وقال نتنياهو إن "التحالف الجديد سيكون امتدادا طبيعيا لاتفاقات أبراهام، مشيرا إلى أن جميع الدول التي ستصنع سلاما مع إسرائيل مدعوة للانضمام لهذا التحالف".

وفي معرض حديثه عن المخاوف من امتلاك طهران للسلاح النووي، قال نتنياهو: "عندما تتحرك إسرائيل لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية فإنها تحمي نفسها وتحمي أمريكا".

وأضاف أن إسرائيل والعالم العربي وأمريكا، يواجهون خطر "محور الإرهاب" الذي تقوده إيران في الشرق الأوسط.

وقال: "عالمنا يشهد اضطرابات، في الشرق الأوسط يواجه محور الإرهاب بقيادة إيران إسرائيلَ وأمريكا وأصدقاءنا العرب، هذا ليس صراع حضارات، إنه صراع بين الهمجية والحضارة".