نتنياهو يقارن بين حرب غزة والموصل وينسب تحرير المدينة العراقية للأمريكان

شفق نيوز/ رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن القضاء على حركة حماس في قطاع غزة يتطلب عدة أشهر كما حصل مع الجيش الأميركي خلال تحرير مدينة الموصل العراقية في اشارة لتحرير المدينة من قبل القوات الامريكية، مشيراً إلى أن الحرب تتقدم بشكل أفضل من المتوقع.

وقال نتنياهو في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن "الحرب تتقدم بشكل أفضل من المتوقع، وقد استغرق الأمر من الولايات المتحدة 9 أشهر لتدمير القوى المتطرفة في الموصل"، في إشارة إلى المدينة العراقية التي ظلت لفترة تحت سيطرة تنظيم داعش.

وأضاف "الموصل أصغر من غزة ولم تكن بها أنفاق البنية التحتية للإرهاب"، مؤكداً أن "أهداف الحرب قابلة للتحقيق، لكنها ستستغرق عدة أشهر".

وقالت إسرائيل مرارا إن هدفها من الحرب القضاء على حركة حماس والإفراج عن باقي الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وذكر نتنياهو: "على كل من يدعم إسرائيل ويؤيد حل الدولتين أن يسأل نفسه بعض الأسئلة: هل يؤيدون أن يكون للفلسطينيين جيش؟ الجواب: بالطبع لا. هل ينبغي للفلسطينيين أن يتمكنوا من توفير الأسلحة؟ الجواب: بالطبع لا. هل ينبغي أن يكونوا قادرين على إقامة تحالفات عسكرية مع إيران؟ الجواب: بالطبع لا".

أما بالنسبة لأي اتفاق مستقبلي محتمل، فقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه "يجب أن تكون للفلسطينيين القدرة على حكم أنفسهم، لكن دون أي قدرة على تهديد إسرائيل".

وفسر ذلك بالقول: "يجب على إسرائيل أن تحافظ على سيطرتها الأمنية غرب نهر الأردن، وهذا يشمل غزة أيضا".

ويعارض نتنياهو بشدة إقامة دولة فلسطينية، وهذه نقطة خلاف محورية بين إسرائيل والولايات المتحدة في رؤية كل منهما للوضع في الأراضي الفلسطينية بعد انتهاء حرب غزة.