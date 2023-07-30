نتنياهو يعّول على ربط سككيّ مع السعودية ولجنة برلمانية تستبعد التطبيع

شفق نيوز/ استبعدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، يوم الأحد، تطبيع العلاقات مع السعودية في المستقبل القريب، فيما يعّول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على ربط سككيّ مع المملكة العربية.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية، والعضو البارز في حزب ليكود، يولي إدلشتاين، لراديو الجيش الإسرائيلي "أعتقد أن من السابق جداً لأوانه الحديث عن العمل على اتفاق تطبيع علاقات مع السعودية".

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده ستطلق مشروع توسعة للسكك الحديدية بقيمة مئة مليار شيكل (27 مليار دولار) لربط مناطق بعيدة على الأطراف مع تل أبيب، مشيراً إلى أن ذلك قد يوفر روابط برية مع السعودية مستقبلاً.

وجاء هذا الإعلان بعد زيارة قام بها مسؤولون أمريكيون كبار إلى المملكة الأسبوع الماضي للدفع باحتمال تأسيس علاقات رسمية بين السعودية وإسرائيل.

وفي بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي، بدا أن نتنياهو يتجنب أزمة التعديلات القضائية التي تعصف بالبلاد منذ سبعة أشهر وتلحق الضرر باقتصادها وتهز ثقة الحلفاء الغربيين في سلامة الديمقراطية بها.

وبدلاً من ذلك، تحدث عن مبادرات بنية تحتية بما يشمل مشروع "إسرائيل واحدة"، الذي وصفه بأنه مصمم لتقليل مدة التنقل بالقطار إلى المراكز التجارية والحكومية في البلاد إلى ساعتين أو أقل.

وقال في تصريحات نقلها التلفزيون "أود أن أضيف أننا في المستقبل سنكون أيضاً قادرين على نقل البضائع بالقطارات من إيلات إلى البحر المتوسط، وسنكون أيضاً قادرين على ربط إسرائيل بالسعودية وشبه الجزيرة العربية عبر السكك الحديدية"، مؤكداً "نعمل على هذا أيضاً".