نتنياهو يعلن مقتل خليفتي نصر الله وأمريكا تخشى هجوماً إسرائيلياً على إيران "الأربعاء"

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، مقتل خليفتي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقال نتنياهو، وفقاً لما أوردته قناة "الجزيرة"، "قمنا بتصفية نصر الله وخليفته وخليفة خليفته"، دون الإشارة إلى أسماء خليفتي نصر الله.

واعتبر نتنياهو، أن "حزب الله صار أضعف الآن مما كان عليه منذ سنوات طويلة".

وخاطب نتنياهو اللبنانيين بالقول "هناك طريق أفضل للبنان ولا تتركوا الإرهابيين يدمرون دولتكم".

في السياق، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين أمريكيين قولهم، "نخشى أن تنفذ إسرائيل ردها على إيران خلال زيارة غالانت لواشنطن".

ويغادر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، غداً الأربعاء، إلى الولايات المتحدة لإجراء مشاورات أمنية، في إطار استعدادات تل أبيب لشن هجوم على إيران، بعد هجومها الصاروخي الانتقامي، وفق إعلام عبري الأحد.

من جانبها، ذكرت "إن بي سي"، نقلاً عن مسؤولين عسكريين أمريكيين قولهم إن "إسرائيل لم تطلع بعد الولايات المتحدة على خططها للرد على إيران".