نتنياهو يعلن الحصول على "أسلحة لإنهاء المهمة ضد محور إيران"

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، الحصول على ما وصفها بالأسلحة اللازمة لمواجهة محور إيران، موجهاً الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال نتنياهو، في تصريح صحفي، إن إسرائيل تدعم بالكامل خطة الرئيس ترامب بشأن غزة، مشيدا بالدور الذي لعبه في توفير الأسلحة لمواجهة التهديدات الإقليمية.

وتابع نتنياهو: "أشكر الرئيس ترامب على توفير الأسلحة اللازمة لإنهاء المهمة ضد محور إيران"، مؤكدا أن ترامب كان أعظم صديق لإسرائيل.

وفي السياق ذاته، اتهم نتنياهو حركة حماس بعدم الالتزام بخطة وقف إطلاق النار، موضحا أن إسرائيل أوقفت إدخال البضائع إلى غزة نتيجة عدم تنفيذ حماس لتعهداتها.