نتنياهو يعقد أول اجتماع استراتيجي لمناقشة الملف الإيراني

شفق نيوز/ يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، اول اجتماع إستراتيجي مع القيادات الأمنية لمناقشة الملف النووي الإيراني.

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية (كان) في خبر تابعته وكالة شفق نيوز، أن نتنياهو سيناقش موقف بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع ايران، لا سيما بعد استعداد الولايات المتحدة للعودة اليه.

وبينت أنه من المقرر ان يشارك في هذه المداولات رؤساء الدوائر الأمنية بينهم رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين، ومستشار الامن القومي مئير بن شبات، الى جانب وزيري الدفاع والخارجية بيني غانتس، وغابي اشكنازي.

وأشارت الهيئة الإسرائيلية إلى أن الاجتماع سيناقش أيضاً القضايا الأخرى المطروحة على الطاولة، ومنها التواجد الإيراني في العراق واليمن وسوريا، ومراقبة وثيقة وشفافة على جميع المنشآت النووية.

يأتي ذلك بعد ما اعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ليلة أمس الأحد، عن التوصل الى حل مؤقت مع ايران يسمح بمواصلة عمليات التفتيش في أراضيها لمدة ثلاثة اشهر، رغم بدء طهران تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتبارا من يوم غد.

ولم يفصح غروسي عن تفاصيل دقيقة عن الأنشطة التي لن يكون بإمكان الوكالة القيام بها، لكنه اكد عدم خفض عدد المفتشين واستمرار عمليات التفتيش المفاجئة في ضوء التفاهم المؤقت. ومع ذلك سيبقى هذا التفاهم الجديد خاضعا لمراجعة مستمرة ويمكن تعليقه في أي وقت.