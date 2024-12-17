نتنياهو يعقد اجتماعاً عسكرياً على الأراضي السورية

شفق نيوز/ عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، اجتماعاً عسكرياً مع وزير الدفاع وكبار القادة العسكريين والأمنيين، في مرتفعات الجولان السورية المحتلة من إسرائيل.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن الاجتماع عقد في سفح مرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل بعد أن سيطرت على منطقة عازلة تراقبها الأمم المتحدة تفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية.

وأكد المكتب أن "نتنياهو أجرى تقييماً أمنياً بشأن سلسلة جبل الشيخ مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد القيادة الشمالية ورئيس جهاز الامن الداخلي (الشاباك)".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه زار مع نتنياهو "لأول مرة قمة جبل الشيخ" منذ انتشار القوات الإسرائيلية فيها في اعقاب الاطاحة بالرئيس بشار الأسد.