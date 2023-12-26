نتنياهو يطالب الصين بالتدخل لإطلاق سراح رهينة لدى حماس

شفق نيوز/ طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساعدة الصين، في تأمين إطلاق سراح الرهينة المحتجزة لدى حماس نوا أرغاماني.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، يوم الثلاثاء، إن والدة الرهينة صينية وتعاني بسبب السرطان.

وخلال خطاب ألقاه أمام الكنيست تحدث فيه عن جهوده لإطلاق سراح الرهائن، وصف نتنياهو كيف طلب مؤخرا تدخل الرئيس الصيني شي جين بينغ، من خلال سفير البلاد تساي رون.

وقال نتنياهو إنه طلب من السفير تساي إرسال رسالة مباشرة إلى الرئيس الصيني.

وأضاف: "هناك ابنة (رهينة) لأم صينية، وأنا شخصيا أطلب تدخلكم في مسألة نوا أرغاماني".

وتابع: "أوضحت للسفير تساي أن المشكلة هي أن والدتها تريد فقط رؤية ابنتها للمرة الأخيرة قبل أن تموت".

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي: "السفير أكد لي أن الرسالة قد تم إيصالها".

وأرغاماني (26 سنة) واحدة من نحو 250 رهينة تم اختطافهم واحتجازهم في قطاع غزة من قبل مسلحي حماس، خلال هجوم 7 أكتوبر، قبل إطلاق العشرات منهم في هدنة استمرت أسبوعا.