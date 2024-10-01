نتنياهو يستعين ببوتين لمنع الهجوم الإيراني

شفق نيوز/ قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، يوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لمكالمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمحاولة منع هجوم إيراني على إسرائيل.

وذكرت الصحيفة إن نتنياهو يسعى لمحادثة الرئيس الروسي على خلفية التصعيد بين إسرائيل وإيران.

وأضافت أن آخر محادثة بين الزعيمين جرت في ديسمبر من العام الماضي.

وأفادت بأنه "إذا جرت مثل هذه المحادثة، فيجب الافتراض أن هدفها هو الطلب من الرئيس بوتين استخدام نفوذه لمنع هجوم إيراني مباشر على إسرائيل".

وأشارت إلى أن مكتب رئيس الوزراء رفض التعليق على الأمر.

ووعدت إيران بالرد على سلسلة العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخرا بما في ذلك اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المنسوب لإسرائيل، وسلسلة الهجمات اللاحقة في لبنان والتي بلغت ذروتها باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

واليوم الثلاثاء، كشف مسؤول رفيع في البيت الأبيض،، عن استعداد ايراني لشن هجوم صاروخي باليستي على إسرائيل خلال الساعات المقبلة.

وقال المسؤول في تصريحات اوردتها "الجزيرة"، إن "أي هجوم عسكري مباشر من إيران على إسرائيل سيخلف عواقب وخيمة على طهران".

بدورها أشارت القناة 13 الإسرائيلية الى "حالة تأهب قصوى في إسرائيل عقب توقع هجوم من إيران".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "قبل قليل أبلغنا شركاؤنا في الولايات المتحدة انهم يرصدون استعدادات من ايران لإطلاق صواريخ نحو دولة إسرائيل في الوقت الزمني القريب".