بعد مهاتفة بايدن.. نتنياهو يستعد لـ"هجوم عسكري كبير" يستهدف مواقع وشخصيات في إيران

شفق نيوز/ كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، يوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعد لعمل عسكري كبير على إيران يستهدف مواقع عسكرية إلى جانب عمليات اغتيال لقيادات بارزة.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "الانتقام من المتوقع أن يكون كبيراً، ومن المرجح أن يشمل مزيجاً من الغارات الجوية على أهداف عسكرية في إيران والهجمات السرية مثل تلك التي قتلت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران".

وبالتزامن مع ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس الماضي، إن "ضربة إيران ستكون فتاكة ودقيقة ومفاجئة".

وذكر "أكسيوس" أن "نتنياهو سيعقد يوم غد الخميس، اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني، ووفق القانون الإسرائيلي يحتاج رئيس الوزراء لتصويت هذا المجلس على مثل هذا العمل العسكري الكبير، والذي قد يؤدي إلى حرب شاملة مع إيران".

وأضاف أن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين يعتقدون أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستضطران إلى العمل معاً لمكافحة أي رد إيراني محتمل.

وكان نتنياهو قد أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، وأكد أحد المسؤولين لـ"أكسيوس" أن المكالمة كانت ضرورية "لمحاولة صياغة حدود للرد الإسرائيلي".

وقال "أكسيوس" نقلاً عن مساعد لنتنياهو، إنه "بمجرد اتخاذ القرار (ضرب إيران)، سيرغب نتنياهو في إطلاع بايدن على الأمر".

وكان مسؤولون أميركيون قد قالوا، أمس الثلاثاء، إن إسرائيل لم تطلع الولايات المتحدة بعد على تفاصيل محددة بشأن ردها العسكري على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران الأسبوع الماضي.