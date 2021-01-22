نتنياهو يزور الإمارات والبحرين الشهر المقبل

شفق نيوز/ كشف تقرير إخباري إسرائيلي، عن زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الإمارات والبحرين في شهر شباط المقبل، وهو ما أكدته الإمارات، مشيرة إلى أنه لم يتم الاتفاق على الجدول الزمني للزيارة في الوقت الحالي.

وذكر موقع واللا الإسرائيلي في تقرير نشره في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس، أن نتنياهو سيصل الإمارات في التاسع من شباط المقبل، ويلتقي في اليوم التالي بولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد.

وأشار إلى أن نتنياهو سوف يتوجه مباشرة من الإمارات إلى العاصمة البحرينية المنامة في زيارة قصيرة يلتقي خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، مبيناً أن الجولة ستنتهي في 11 من الشهر المقبل.

يشار إلى أن نتنياهو أرجأ رحلته إلى الإمارات والبحرين، في نهاية كانون الأول الماضي، والتي كان من المقرر أن تتم في الأسبوع الأول من كانون الثاني الجاري، وكان سبب التأجيل قرار الحكومة بإغلاق ثالث بسبب زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت الامارات والبحرين وإسرائيل قد وقعت اتفاقيات لتطبيع العلاقات في شهر أيلول الماضي في الولايات المتحدة.

وتشهد إسرائيل منذ قرابة أسبوعين إغلاقاً شبه كلي، في إطار مواجهة فيروس كورونا. وفي حال تمت الزيارة في الموعد المحدد، ستكون أول زيارة علنية لنتنياهو لهاتين الدولتين.

من جانبها، أكدت الإمارات وجود الاتصالات لترتيب الزيارة إلا أنها ذكرت ان الامر منوط بوضع تفشي فيروس كورونا ووجود اغلاق صحي في اسرائيل.

وقال مسؤول إماراتي لصحيفة إسرائيل هايوم، من دون الكشف عن هويته، ان الزيارة ستقام بشرط الا يُفرض في إسرائيل اغلاق بسبب وباء كورونا.

وأشار إلى ان الدول الثلاث لم توافق بعد على الجدول الزمني للزيارة.